Kocasinan'da Teknolojik Park Çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden teknolojik parkının, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katacağını belirtti.



Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldızevler Mahallesi'nde, 4 bin metrekare alanda teknolojik park kurma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.



Parkın tümüyle interaktif, teknolojik oyun gruplarıyla donatılacağını ve Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katacağını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti.



"Klasik oyun alanlarının dışına çıkarak cezbedici ve daha eğlenceli olacak olan parkımızda, interaktif tenis oyun alanı, ahtapot oyunu, bisiklet ve denge tahtası yer alacak. Gençler ve çocuklar, bu parkta interaktif oyun gruplarıyla bir yandan eğlenirken bir yandan da dikkat toplama seviyesini ve fiziksel aktivite yapma becerisini geliştirecek. Amacımız, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha keyifli vakit geçirmelerini ve daha da sosyalleşmesini sağlamak."