Kocasinan'da asfaltlama çalışmaları 15 noktada sürüyor
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Kocasinan'da asfaltlama çalışmaları 15 noktada sürüyor

Kocasinan'da asfaltlama çalışmaları 15 noktada sürüyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi ekipleri, tam kapanma sürecinde 15 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, tam kapanma sürecinde 15 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde de mahallelerde değişim ve dönüşümün devam ettiğini belirtti.

Yılın başından itibaren Fen İşleri Müdürlüğünün yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şimdi ise tam kapanma sürecinde farklı mahallelerimizde toplam 15 noktada gerek yol ve kaldırım çalışmaları ile ilgili altyapı gerekse asfaltlama ile ilgili üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah bu şekilde Kocasinan'ımızın her bir köşesinde asfalt, otopark, kaldırım, yol ve çevre düzenlemesi olarak yenileme çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Kayseri'ye ve Kocasinan'ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum."

Kocasinan'da asfaltlama çalışmaları 15 noktada sürüyor
Kocasinan'da asfaltlama çalışmaları 15 noktada sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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