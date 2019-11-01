Kocasinan'da sonbahara özgü çiçekler ilçeyi renklendirdi

01.11.2019 12:34

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanını sonbahara özgü çiçeklerle renklendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidanlıkta mevsimine göre yetiştirilen çeşitli bitkiler, sonbahar mevsimi ile birlikte park ve bahçelerdeki yerini aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birbirinden güzel menekşelerin tam bir görsel şölen oluşturduğunu belirterek, bölgenin estetik güzelliğinin artması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kocasinan bölgesinde bulunan parkları, bahçeleri, kavşak ve refüjleri güzelleştirerek adeta görsel şölen sunduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti sunabilmek adına büyük özen gösterdiklerini belirtti.

Daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı seramızda yüzlerce çeşit bitki yetiştiriyoruz. Bu ürünleri mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan'ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. Daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA