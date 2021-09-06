Kocasinan'da sonbahar dönemi muhtarlar toplantısı yapıldı
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Kocasinan'da sonbahar dönemi muhtarlar toplantısı yapıldı

Kocasinan'da sonbahar dönemi muhtarlar toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1'inci ve 2'nci bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1'inci ve 2'nci bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla devam eden ve mahallelere yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Barbaros Mahallesi'ndeki Gülpark Sinan Cafe'de gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla istişareler neticesinde mahalle muhtarlarına daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için 93 mahalleyi 10 bölgeye ayrılarak, taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini vurguladı. Bu doğrultuda 1'inci ve 2'nci bölge muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "1 bölge; Ertuğrulgazi-Osmangazi-Generalemir ve Erkilet Mahallesi olmak üzere toplam 4 mahalle ve yaklaşık 35 bin nüfusa hitap eden bir bölgemizdir. 2. Bölge ise; Barbaros-Yenişehir-Turgutreis-Oruçreis-Mithatpaşa-Camikebir Mahallesi olmak üzere toplam 6 mahalle ve yaklaşık 70 bin nüfusa hitap eden bir bölgemizdir. Devam eden, yapılacak çalışmalar ve hızlandırılması gereken yatırımlar için muhtarlarımızla bir aradayız. Mevcut işlerin biran önce yapılması ve muhtarlarımızdan gelecek yılla ilgili yapılması gereken hizmetleri planlanması için toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacağız. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Belediyemiz, mahallelerimizde yapılması gereken talepleri ilettiğimizde anında çözüme kavuşturuyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan'da sonbahar dönemi muhtarlar toplantısı yapıldı
Kocasinan'da sonbahar dönemi muhtarlar toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kocasinan'da sonbahar dönemi muhtarlar toplantısı yapıldı - Haberler
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