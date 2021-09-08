Kocasinan'da otomatik sulama sistemini yaygınlaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocasinan'da otomatik sulama sistemini yaygınlaşıyor

Kocasinan'da otomatik sulama sistemini yaygınlaşıyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması için park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Kocasinan Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması için park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırırken yeni yapılan parklara da bu sistemi monte ediyor.

Zaman ayarlı ve noktasal sulama sayesinde su kullanımı azalırken aynı zamanda hem enerji hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, küresel ısınmayla birlikte suyun daha verimli kullanılması için yatırım yaptıklarını, bunlardan birinin de otomatik sulama sistemleri olduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar, led teknoloji aydınlatmayla 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladıklarını, otomatik sulama sistemiyle de önemli ölçüde su, zaman ve enerji tasarrufu elde ettiklerini kaydetti.

Kocasinan'da otomatik sulama sistemini yaygınlaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Kaan Yıldırım Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocasinan'da otomatik sulama sistemini yaygınlaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:32:31. #1.16#

title