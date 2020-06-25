Kocasinan'da okullar YKS öncesi dezenfekte edildi Kocasinan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okulları dezenfekte etti.

Kocasinan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okulları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, YKS öncesi gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Çolakbayrakdar, belediye olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin sınava güven içinde girebilmesi için gerekli hijyen ortamının sağlandığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Belediye olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim, öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Bu doğrultuda 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' ile YKS öncesi okulların hijyen temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik."

Kaynak: AA