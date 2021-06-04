Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
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Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır

Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okulların hijyen temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak hazır hale getirdi.

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okulların hijyen temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak hazır hale getirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı okullarda hijyen temizliği çalışmalarıyla geleceğin teminatı gençlere ve çocuklara daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırladıklarını söyledi.

"Eğitim alanında her zaman olduğu gibi sınav döneminde de gençlerimizin yanındayız" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesimine hizmet götürdüklerine işaret ederek, "Kocasinan Belediyesi olarak bizler şehrimize yapılması gereken ne var ise her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu doğrultuda 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi Projesi'yle, okullarda fiziki temizliğin yanında hijyenik temizliğini de yaparak, öğrencilerimize sağlıklı bir ortam sunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemini kullanarak okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda sağlıkçıların da dikkat çektiği temizlik konusunda bizler de çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Sınava girecek olan gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan çocuklarımızın; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır
Kocasinan'da okullar LGS'ye hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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