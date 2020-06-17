Kocasinan'da nikahlar parkta kıyılıyor
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Kocasinan'da nikahlar parkta kıyılıyor

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, parkta belediye tarafından oluşturulan alanda açık havada kıyılıyor.

17.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:49

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, parkta belediye tarafından oluşturulan alanda açık havada kıyılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftlerin normalleşme sürecinde hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açık havada dünya evine girdiklerini belirtti.

Nikah salonlarının 15 Haziran'da vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Nikah salonumuzun yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerimizin, istekleri doğrultusunda nikahları, normalleşme sürecine uygun bir şekilde Mimarsinan Parkı'nda açık havada kıyılıyor. Kocasinan Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız, bizleri mutlu ediyor. Genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz."

Çolakbayrakdar, ilçede 2 günde 37 çiftin nikahını kıydıklarını belirtti.

Kocasinan'da nikahlar parkta kıyılıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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