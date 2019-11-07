Kocasinan'da "mimari yapılarda su yalıtımı" programı

07.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:34

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mimari yapılarda su yalıtımı konulu programa katıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından belediyenin meclis salonunda düzenlenen "Mimari yapılarda su yalıtımı" konulu programda tecrübelerini aktardı.

Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, hayatın her alanında yer alan mimar ve mühendislerin işlerini iyi yaptıkları takdirde gelecek nesillere kalıcı ve kıymetli eserler bırakabileceklerini belirtti.

Mimari yapılarda su yalıtımının önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gerek yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar gerekse binalar, köprüler, yollar ve 3 boyutlu yapılaşmalar hassasiyet gerektirmektedir. Bundan dolayı mühendis ve mimarlar işlerini ne kadar iyi yapan bir ekip olur ise şehrin içindeki bu yapılaşma da o kadar kaliteli olur ve bizden sonraki nesillere kalıcı eserler bırakacak şekilde kıymetli olur. Yurt dışındaki farklı ülkelerde 50-70 ve 100 yıllık yapıları korumaya çalışıyorlar. Ülkemizde ise 20-30 ve 50 yıllık yapılarla ilgili çalışmalar yürütülerek, 'Bunları nasıl değiştirebiliriz' veya 'Bunlardaki sorunlardan nasıl kurtulabiliriz' gibi yeniden bir mühendislik çalışması yapılmaktadır. Ama iş başında bir mühendislik hizmeti alınmış olsa ve teknik olarak bütün detaylarıyla birlikte çözümlenmiş olarak hayata geçmiş olsa bizlerdeki yapılar da 50 ve 100 yıl ayakta kalabilir."

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya ise katkılarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Program, Yalıtım Uzmanı Jozef Bonfil'in yapılarda su yalıtımıyla ilgili bilgi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA