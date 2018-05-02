Kocasinan'da Mesire Alanı Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi ekipleri yaptığı düzenlemeyle Barsama Mahallesi'ne yeni bir mesire alanı kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Barsama Mahallesi'nde yapımı tamamlanan mesire alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayserililer için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Barsama Mahallesi'nde doğayla iç içe yeni bir mesire alanını daha şehrimize kazandırdık. 7'den 70'e her kesime hitap eden 200 bin metrekare alanda, 5 bin metre kiremit irmiği karışımı yaya yolu, 100 adet kamelya, yürüyüş yolları ve otopark, 15 adet Osmanlı çeşmesi, mescitler ve çocuklara özel 5 adet oyun grubu gibi imkanlar oluşturduk.

Temiz havasıyla gece de ayrı bir güzelliğe sahip olan Barsama'da, hemşehrilerime gece gündüz piknik yapma imkanı sunuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Barsama, daha güzel bir çehreye kavuştu. Bütün gayretimiz, hemşehrilerime daha iyi hizmet etmektir."