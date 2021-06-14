Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi
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Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi

Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği 'Kocasinan Gönüllüsü Projesi' ile ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokunurken bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği 'Kocasinan Gönüllüsü Projesi' ile ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokunurken bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor. Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bunlardan biri olan Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Proje çerçevesinde hizmete sunduğumuz; Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle gıda, tekstil ve diğer ürünler alanında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'nde eşyalar, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak durumda olan ürünlerin ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ütülenen eşyalar daha sonra tezgahlardaki yerlerini alıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi ürünler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere depolama alanlarına götürülüyor. Sosyal Market'imizde ise herkes ihtiyaçları ölçüsünde sıfır ürünleri mağaza konforu içerisinde alışveriş yapabiliyorlar. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir. Bundan dolayı projenin ilerlemesinde katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre 'Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor. - KAYSERİ

Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi
Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi
Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi
Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi
Kocasinan'da mağaza konforunda alışveriş keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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