Kocasinan'da kurban kesim yerleri belirlendi
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Kocasinan'da kurban kesim yerleri belirlendi

Kocasinan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Kocasinan'da kurban kesim yerleri belirlendi
23.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:42

Kocasinan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu yerine getirmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için gayretle çalıştıklarını anlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz organizasyonda vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini daha konforlu ve daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için Kocasinan Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Özellikle çevremizi temiz tutmak açısından vatandaşlarımızdan belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemi aldık. Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek."

Açıklamada, Kocasinan'ın 12 farklı noktasındaki kesim yerlerinin Mimarsinan, Zümrüt, Ziyagökalp, Yeni Mahalle, Argıncık Cumhuriyet, Erciyesevler, Beyazşehir, Erkilet Mehmet Akif Ersoy, Erkilet Camikebir, Yeşil Mahalle, Oymaağaç ve Yenişehir mahallelerideki semt pazarları olduğu paylaşıldı.

Ayrıca, kesim için sıra almak isteyenlerin 222 70 00 telefon numarasını aramaları gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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