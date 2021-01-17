Kocasinan'da kura sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kocasinan'da kura sevinci

17.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:37
Kocasinan'da kura sevinci

Kocasinan Belediyesinin Yunus Emre Mahallesi'nde yaptığı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kura çekimiyle evlerin yerleri belirlendi.

Kocasinan Belediyesinin Yunus Emre Mahallesi'nde yaptığı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kura çekimiyle evlerin yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan vatandaşlarla telefonda görüntülü konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, evlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Dijital ortamda noter huzurunda kura çekimiyle evlerinin yerleri belirlenen hak sahiplerinin mutluluğunu paylaşan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla görüntülü olarak sohbet etti.

Hak sahibi Murat Duman ile görüşen Çolakbayrakdar, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıkla sıhhatle oturmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Duman ise hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"3 yıl gibi kısa bir sürede burayı teslim ettiniz. Allah razı olsun. Vatandaşla ilk anlaşmanın olduğu zamanı gösteren Yunus Emre'nin tanıtım videosunu izledim. O ilk görüşmeyi yaparken babamla sohbet etmiştiniz. Maalesef 5 ay önce babam vefat etti. Aynı anda hem hüznü hem de mutluluğu yaşadım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hak sahibi Mehmet Hamidoğlu ve eşi de Çolakbayrakdar'a dualar ederek, "Allah razı olsun başkanım, işiniz gücünüz rast gitsin. Rabbim bin kere razı olsun. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan'da kura sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:40:26. #1.14#
title