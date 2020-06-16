Kocasinan'da 'Kovid-19' hassasiyeti Korona virüs (Kovid-19) salgının görülmesinin ardından yaptığı hizmetlerle ve açıklamalarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Korona virüs (Kovid-19) salgının görülmesinin ardından yaptığı hizmetlerle ve açıklamalarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür etti. Normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirler, toplum sağlığı içindir" dedi.

Normalleşme sürecinde de her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle önceliğimiz, toplum ve kişilerin sağlığıdır. İnşallah en kısa zamanda bu salgının geçmesi için imkanlar ölçüsünde yapmamız gereken ne varsa en üst seviyede yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak, etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak içindir. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle sosyal mesafe ve maske gibi konularda tüm uyarıları dikkate alarak, hassasiyet gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA