Kocasinan'da koronavirüs denetimi yapıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ile birlikte ilçe genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetiminde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ile birlikte ilçe genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetiminde bulundu.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıda bulundu.

Kentteki bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Çolakbayrakdar, işletmelerin aldığı tedbirleri inceleyerek çeşitli konularda uyardı.

Daha sonra Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan işletmeleri ve semt pazarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, pazar esnafının aldığı tedbirleri inceledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen, maske, mesafe ve temizlik konusunda çeşitli uyarılarda bulunan Çolakbayrakdar, "Amacımız halkımızı bilgilendirip tedbirler konusunda bilinçlendirmek. İnşallah bu virüsten de en kısa zamanda kurtulur, eski sağlıklı günlerimize döneriz. Pazarcı esnafımızı tebrik ediyorum. Gerekli tedbirleri aldıklarını gördük. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımızın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA