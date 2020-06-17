Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kentsel dönüşüm alanının 4 milyon 207 bin 873 metrekareye ulaştığını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kentsel dönüşüm alanının 4 milyon 207 bin 873 metrekareye ulaştığını bildirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmaların en başında yer alan kentsel dönüşümün olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti.

Kocasinan'ı yenilemek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da kentsel dönüşüm 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı 529 ve yapımı devam konut sayısı ise 962. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA