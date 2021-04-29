Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
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Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını belirtti.

"Sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları düzenli ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."

Ekipler, parklar, bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun sular, kapalı alanlar başta olmak üzere haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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