Kocasinan'da herkesin dikili bir ağacı olacak

14.10.2019 11:35

'Kocasinan'da herkesin dikili bir ağacı olsun' parolasıyla çalışan Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı itibarı ile ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerde ağaç dikme etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.



Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkartan Başkan Çolakbayrakdar, her geçen gün yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tabiat bize bir emanettir. Bundan dolayı geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Kocasinan'ı fiziki görünümü ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için park yapımı, yeşil alan ve ağaç dikme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 4 yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin fidan, 2016 yılında 70 bin fidan, 2017 yılında 100 bin fidan, 2018 yılın da ise 125 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik. Yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Ayrıca mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Özellikle çocuklarımız için yeni nesil fonksiyonel teknolojik parklar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir. Amacımız; Kocasinan'ı daha yeşil hale getirmektir."



Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA