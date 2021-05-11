Kocasinan'da her şey huzurlu bir bayram için

Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramını daha rahat, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldı.

Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramını daha rahat, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldı. Tam kapanma sürecinde dahi 24 saat prensibiyle dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan Bayramı öncesinde özellikle bölgemizde bulunan bütün ibadethanelerin temizliğine özen gösteriyoruz. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra cami ve mescitler, bayram namazı öncesi temizlendi, dezenfekte edilip ve gül suyuyla yıkandı. Vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin." ifadelerine yer verdi.

Kocasinan da bütün mezarlıkların da Ramazan Bayramına hazırlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Mezarlıklar ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizledi ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı