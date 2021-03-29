Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk

Lig tarihinde birçok rekora imza atan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, Türkiye Süper Ligi 3. Etap karşılaşmalarını namağlup olarak tamamladı.

İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak

Lig tarihinde birçok rekora imza atan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, Türkiye Süper Ligi 3. Etap karşılaşmalarını namağlup olarak tamamladı. Yenilgisiz maç eksiğiyle şampiyonluk yolunda devam eden masa tenisi takımını başarılarından dolayı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ligde tüm maçları kazanıp, namağlup şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Her defasında rekorları alt üst ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı, '2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi 3. Etap müsabakalarına damga vurdu. Ankara Mamak Spor Salonu'nda oynanan 3. etap maçlarında rakiplerine üstün bir oyun sergileyen Masa Tenisi A Takımı, 6'da 6 yaparak namağlup olarak maç eksiğiyle 20 puan ile tamamladı. Sırasıyla Real Mardin Takımını 3-0, MTİ Adana'yı 3-1, MTİ Elazığ Takımı'nı 3-0, Balıkesir Bu Piliç'i 3-1, Adana Çukurova Üniversitesi'ni 3-0 ve son olarak DSİ İstanbul'u 3-0 yenip 6'da 6 yaptı.

Antrenör Kemal Balım, Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz, Elif Duman ve Ayşe İzel Bilgiç'den oluşan Masa Tenisi A Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazanması sonucunda şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, ligde tüm maçları kazanıp, namağlup şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayarak, "Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen Masa Tenisi Takımlarımız, her defasında bizim gururumuz oluyor. İnşallah başarılarımızı artırarak devam ettireceğiz. Genç kardeşlerimizi ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kadın masa tenisi takımı sporcuları ve Antrenör Kemal Balım ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk
Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Acun Ilıcalı Bahar Candan Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan'da hedef namağlup şampiyonluk - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:38:40. #1.15#
title