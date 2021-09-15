Kocasinan'da dönüşümle eski binalar modern yapılaşmayla taçlandırılıyor

Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski binaların yıkımı tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılıyor. Dönüşüm çalışmalarının Uğurevler'i daha da güzelleştirdiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bölgeyi Kocasinan'a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini söyledi. Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eskimiş, ömrünü doldurmuş, artık gelecekte hizmet veremeyecek eski binalarımızı yıkıp, onların yerine daha güzellerini inşa ediyoruz. Yıkım işlerinin ardından gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. 'Yeni Kocasinan'a ve 'Yeni Uğurevler'e yakışır bir şekilde elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Kocasinan'ın her bir mahallesinde adeta dantel işler gibi çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Hedefimiz, ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç olan bölgelerde dönüşüm çalışmalarını yürüterek, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir" diyerek noktaladı.

Mahallede bulunan eski yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, bölgenin çehresini değiştirme çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. - KAYSERİ