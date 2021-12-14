Kocasinan'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yüzde 75 hibeli "Tohumdan Sofraya Ekmeklik Buğday Projesi" kapsamında 53 üreticiye 20 ton ekmeklik buğday (Tosunbey) tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, tarım alanlarının ve üretimin arttırılması, nadas alanların daraltılması ve ürün deseninin çoğaltılması maksadıyla başlatılan proje kentte uygulanıyor.

Proje çerçevesinde Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde bulunan tarım işletmesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tohum ekimi yapan üreticiye eşlik etti.

Üretimin artırılması tohumun toprakla buluşturulması ve ekilmedik tarım arazisinin kalmaması adına çalıştıklarını belirten Şahin, üreticilerin kendilerine güvenip daha fazla üretim yapmalarını istediklerini belirtti.

Şu an çiftçinin ekimini yaptığı tarlanın yaklaşık 20 yıldır kullanılmadığını aktaran Şahin, yaptıkları çalışmaların sahada karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Üretici Ali Çay ise desteklerinden dolayı müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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