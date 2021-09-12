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Kocasinan'da bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama oluyor

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Kocasinan'da bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama oluyor

Kocasinan Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği 500 adet 'Bayat Ekmek Kutusu' ile 8 ayda 3 bin 500 kilogram ekmeğin israf olmasını engelledi.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği 500 adet 'Bayat Ekmek Kutusu' ile 8 ayda 3 bin 500 kilogram ekmeğin israf olmasını engelledi. Kocasinan Belediyesi, uygulama sayesinde hem israfın önüne geçiyor hem de toplanan bayat ekmekler, sokak hayvanlarına yemek olarak ulaştırıyor.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerin birçok noktasına yerleştirdiği bayat ekmek kutusu ile ekmeklerin israf olmasının önüne geçiyor. Ekipler tarafından düzenli olarak kutularda toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına ve besicilik yapan vatandaşlara besin olarak ulaştırılıyor. Ayrıca tasarımı ve görüntüsüyle dikkat çeken kutuların üzerine yazılan 'Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin!', 'Ekmek tarlada çitçinin; sofrada senin emeğin', 'Ye, iç ama israf etme' mesajlarıyla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Yapılan uygulamanın alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğin israfını önlemek için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi durumundaki ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızın temelinde ekmeği çok değerli gören bir toplumun mensuplarıyız. Bu yüzden nimet olan ekmeğin israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan 'Bayat Ekmek Kutuları' ile asıl vermek istediğimiz mesaj ekmeğin israf edilmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. Bu vesile ile israfsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan'da bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama oluyor

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