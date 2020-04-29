Kocasinan'da alt ve üst yapı çalışmaları Kocasinan Belediyesi tarafından Çınarcık Caddesi'nde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Çınarcık Caddesi'nde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bekir Yıldız ve Bağdat Bulvarı'nı, Yeni Sanayi ile Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayan Çınarcık Caddesi'nde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçenin gelişmesinde büyük rol üstlendiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre ile Ziyagökalp gibi birçok mahallenin yoğun olarak kullandığı Çınarcık Caddesi'ni yenileyerek, daha konforlu bir hale getirdik. 11 metre genişliğinde 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin 200 ton alt temel malzeme ve 9 bin 500 ton kaba dolgu kullanılmış olup, bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz."

Kaynak: AA