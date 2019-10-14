Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları

14.10.2019 15:12

"Herkesin dikili bir ağacı olacak" sloganıyla yola çıkan Kocasinan Belediyesi ekim ayı itibarıyla ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerde ağaç dikme etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

Her geçen gün yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini anlattı.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle Kocasinan'ı fiziki görünümü ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için park yapımı, yeşil alan ve ağaç dikme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 4 yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin fidan, 2016 yılında 70 bin fidan, 2017 yılında 100 bin fidan, 2018 yılın da ise 125 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik. Yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır."

Kaynak: AA