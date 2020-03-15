Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı - Haber
Ahmet Çolakbayrakdar, basketbol, Kocasinan, Futbol, Güncel

Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yaptıklarını bildirdi.

15.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:16
Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yaptıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan Spor Kulübü bünyesinde bin 482 lisanslı sporcunun eğitim gördüğünü, birçok spor yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Amacımız sporla bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir" ifadesini kullanan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan, sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü'nün başarıları şehrimiz adına da gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler biliyoruz ki hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla birlikte olacaktır. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle 5 yılda 23 adet basketbol ve 55 adet futbol sahasını ilçemize kazandırdık ve spor alanında birçok yatırım yaptık."

Yapılan sahaların ekonomik değerinin 10 milyon 622 bin TL olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Ali Babacan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Açıklama
Şu an buradasınız: Kocasinan'da 5 yılda 23 basketbol, 55 futbol sahası yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 14:41:02. #1.15#