Kocasinan'da 41 Çift "Evet" Dedi

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde çok sayıda çift, evlenmek için 7 Temmuz 2017'yi tercih etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 41 çift, 07.07.2017 tarihinde hayatlarını birleştirdi.



Çiftlerin nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni evlilere içinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı, ilk imzayı atacakları bir kalem ve Türk Bayrağı bulunan nikah seti hediye etti.



Çiftlere mutluluk dileyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Unutulması zor rakam olan 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 41 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. 41 kere maşallah diyorum. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz."



Öte yandan, Melikgazi ilçesinde de 56 çift evlenmek için bugünü tercih etti.