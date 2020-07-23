Kocasinan'da 4 katlı binada korkutan yangın Kocasinan'da 4 katlı binada korkutan yangın -Bir binanın çatısı küle döndü Söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi Bahçelivler'de 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocasinan'da 4 katlı binada korkutan yangın

-Bir binanın çatısı küle döndü

Söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bahçelivler'de 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında çatı küle dönerken, söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi, Kayantaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iki binaya daha sıçradı. Korku ve paniğe neden olan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında bir binanın çatısı adeta küle döndü.

Kaynak: İHA