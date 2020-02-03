Kocasinan'da 20 çift 02.02.2020'de "evet" dedi

03.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:56

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 çift 02.02.2020'de dünyaevine girdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen törenlerde 20 çift, 02.02.2020 tarihini fırsata çevirerek evlendi.

Çiftlerin nikah akitlerini gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akılda kalıcı olan ve özel bir anlam ifade eden tarihte evlenen çiftlere mutluluklar diledi.

Gençlerin daha huzurlu bir ortamda mutlu yuvalar kurmaları için yanlarında olduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Evlenen bütün çiftlerimize vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir yuva kurmalarını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Çolakbayrakdar, evlenen çiftlere "nikah seti" hediye etti.

Kaynak: AA