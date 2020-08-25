Kocasinan'da, 2 bin 720 ton kağıt atığı geri dönüştürüldü
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Kocasinan'da, 2 bin 720 ton kağıt atığı geri dönüştürüldü

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından 8 ayda, 2 bin 720 ton kağıt atığı geri dönüştürüldü.

Kocasinan'da, 2 bin 720 ton kağıt atığı geri dönüştürüldü
25.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:51

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından 8 ayda, 2 bin 720 ton kağıt atığı geri dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi tarafından 2020'nin ilk 8 ayında, 2 bin 720 ton kağıt atığı geri dönüştürülerek 46 bin 240 ağacın kesilmesi önlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Çevre konusundaki duyarlılığın ve hassasiyetin önemli olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bünyemizde barındırdığımız teknolojinin son sistemleriyle donatılmış Anadolu'nun modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile ilk 8 ayda 2 bin 720 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 46 bin 240 ağacın kesilmesi önlendi. 836 bin 944 kilogram plastik atık geri dönüştürülerek, 556 bin 776 kw/h elektrik tasarrufu sağlandı. 209 bin 236 kilogram cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 20 bin 900 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca 418 bin 472 kilogram metal atık geri dönüştürülerek 5 milyon 852 bin kwh enerji edildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk."

Kaynak: AA

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