Kocasinan'da 17 bin 800 bebeğe 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasinan'da 17 bin 800 bebeğe 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 17 bin 800 aileye destek oldu.

Kocasinan'da 17 bin 800 bebeğe 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
30.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:22

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 17 bin 800 aileye destek oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal Belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Yapılan her hizmet şehrimiz içindir." dedi. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu yıl ilk 6 ayda bin 450 olmak üzere bu güne kadar toplam 17 bin 800 aileye destek olduk. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin; bahtlarını açık etsin, onlara uzun ömürler versin."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nden "Hoş Geldin Bebek Seti" almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi Haber
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak Haber
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza Haber
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Haber
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti Haber
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor Haber
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cenk Eren Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Kocasinan'da 17 bin 800 bebeğe 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:56:13. #1.15#
title