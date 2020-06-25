Kocasinan Belediyesspor masa tenisi takımı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı Kocasinan Belediyespor Masa Tenisi A Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi sonucu, oynadığı 11 maçta 7 galibiyet alarak topladığı 18 puanla ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

Kocasinan Belediyespor Masa Tenisi A Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi sonucu, oynadığı 11 maçta 7 galibiyet alarak topladığı 18 puanla ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başarılarından dolayı sporcu ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirtti.

Takımlarının Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Takımlarımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar, şehrimizin bu braşta çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde her zaman Türkiye sıralamasında en başarılı il oluyor. Milli Takıma en çok sporcu gönderen takım olarak gururluyuz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar."

Kaynak: AA