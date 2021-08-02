Kocasinan Belediyesinin yol çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe olarak 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfusla, şehir merkezinin en büyük yüzölçüme sahip ilçesi olduklarını belirtti.

İlçeye daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2021 yılının ilk 7 ayında toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Farklı mahallelerde 400 metreküp istinat duvarı yaptık. 6 adet kamusal binanın tadilatının yanı sıra okullar, sağlık ocakları gibi kamu binalarının bakım, onarım ve mezarlıkların temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin