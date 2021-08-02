Kocasinan Belediyesinin yol çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesinin yol çalışmaları

Kocasinan Belediyesinin yol çalışmaları
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe olarak 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfusla, şehir merkezinin en büyük yüzölçüme sahip ilçesi olduklarını belirtti.

İlçeye daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2021 yılının ilk 7 ayında toplam 34 bin 500 kilometre stabilize yol, 36 bin 900 metrekare sıfırdan araç ve yaya yolu ile 3 bin 600 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Farklı mahallelerde 400 metreküp istinat duvarı yaptık. 6 adet kamusal binanın tadilatının yanı sıra okullar, sağlık ocakları gibi kamu binalarının bakım, onarım ve mezarlıkların temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Varank
Magazin Ece Erken Haluk Levent Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocasinan Belediyesinin yol çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:58:31. #1.15#

title