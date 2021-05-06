Kocasinan'da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı
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Kocasinan'da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı

Kocasinan'da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan leylek yuvaları, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan leylek yuvaları, misafirlerini ağırlamaya başladı. Eşrefi mahluk olan canlılara gösterdiği hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz." dedi.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu. Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ediyoruz. İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlkbaharın habercisi olan leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası'ndaki kırsal mahallere (Elmalı, Kızık ve Güneşli gibi) leylek yuvası yapan Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yeni yuvalar yapılmaya devam ediyor.

Öte yandan Nisan ve Mayıs ayı ile birlikte Afrika kıtasından kuzeye doğru yola çıkan leyleklerin, konaklama ve geçiş yeri haline gelen Türkiye'de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından Ağustos ayı ile birlikte yeniden Avrupa ve Balkanlardan Afrika'ya doğru dönüşe geçiyor. - KAYSERİ

Kocasinan'da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı
Kocasinan'da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı
Kocasinan'da leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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