Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları
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Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları

20.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:48
Kocasinan Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak ekonomiye kazandırdıklarını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak ekonomiye kazandırdıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, çevre dostu çalışmalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Vatandaşa her alanda hizmet etme gayretinde olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, 2020 yılında toplam 2 bin 536 kilogram elektronik atık ve 910 kilogram atık pil topladıklarını aktardı.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. 2017 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği elektronik atık toplama noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Böylelikle ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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