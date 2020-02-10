Kocasinan Belediyesinin düzenlediği "tığ örme" kursunda sertifikalar verildi

10.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:14

Kocasinan Belediyesi tarafından açılan "Tığ Örme ve Geleneksel El Nakışları Kursu"nu tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi tesislerindeki kurslar kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için düzenlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurs sayesinde kadınların hem üretim yaptıklarını hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Kocasinan Akademi ile her alanda kurs hizmeti verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bundan dolayı her hizmetimizde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor, bu sebeple onlar için farklı ve yeni projeler üretiyoruz." ifadelerini kulandı.

Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisinde açılan Tığ Örme ve Geleneksel El Nakışları Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA