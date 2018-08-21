Kocasinan Belediyesinin Bayram Hizmetleri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Oymaağaç Mahallesi'nde kurulan mobil kesimhanede vatandaşlarla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oymaağaç Mahallesi'ndeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kesim alanında vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, bayramın kentte huzurlu bir şekilde geçmesi için belediye olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kurban kesim merkezlerinin hizmet kalitesini her yıl artırdıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden yararlanıp bizlere memnuniyetlerini bildirmeleri mutluluk verici. Kesim merkezimizde işinin ehli kasaplar tarafından kurbanların kesiliyor olması, en güzel şekilde paketlenip teslim edilmesi beğeni topluyor. Ayrıca kesim yerimizde veteriner hizmeti veriyoruz. Burada kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçtikten sonra kesiliyor. Özellikle düzenli bir ortamda çevreyi kirletmeyen bir organizasyon gerçekleştiriyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle ekmek arası kavurma ve ayran ikram etti.