Kocasinan Belediyesinin araç filosu güçlendirilecek
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Kocasinan Belediyesinin araç filosu güçlendirilecek

12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:40
Kocasinan Belediyesinin araç filosu güçlendirilecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, araç filosuna 27 yeni araç dahil edeceklerini ve baharla birlikte Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmalar üreterek, projeleri hızla hayata geçireceklerini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, araç filosuna 27 yeni araç dahil edeceklerini ve baharla birlikte Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmalar üreterek, projeleri hızla hayata geçireceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, belediye bünyesindeki tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapıldığı makine ikmal bakım ve onarım merkezine ziyarette bulundu.

???????Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerindeki çalışmaları kontrol eden Çolakbayrakdar, işçilerle de sohbet etti.

Yeni yılda yeni yatırımlar yaptıklarını ve belediyeye yeni araçlar kazandırdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bir yandan devam eden çalışmaların yanı sıra diğer yandan yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni araçları filomuza ekliyoruz. Filomuza kazandıracağımız, kamyondan kepçeye kadar toplam 27 adet farklı hizmetlerde kullanılmak üzere araçlarımızın bir kısmı gelmeye başladı. Şehrimize hizmet ulaştıracak olan bu araçlar inşallah kazasız belasız hizmet edecek. Bahar ile birlikte her bir noktada çalışmalar üreterek, projelerimizi hızlandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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