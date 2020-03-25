Kocasinan Belediyesinden yaşlılara yardım eli Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı vatandaşların talepleri için seferber oldu.

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı vatandaşların talepleri için seferber oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş üstü vatandaşların ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, aile kavramına değer verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte de devletimizin almış olduğu karar neticesinde her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Kocasinan İlçe Kaymakamlığı ve belediyemizin koordine ettiği 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Kaynak: AA