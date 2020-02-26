Kocasinan Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek

26.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:56

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini belirtti.

Kocasinan'ın Kayseri'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model oldu."

Çolakbayrakdar, geleneksel hale gelen ve Kayseri'de "Karahıdır" olarak bilinen yerli tohumlarla yetiştirilen domates fidelerini her yıl ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttıklarını hatırlattı.

Kaynak: AA