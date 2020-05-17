Kocasinan Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve yem desteği Kocasinan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yem desteğinde bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yem desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Sosyal belediyecilikle belediyenin şefkat yüzünü her alanda yansıttıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ile doğadaki diğer canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her zaman olduğu gibi bu süreçte de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Çolakbayrakdar, vatandaşların hasta ve yaralı halde buldukları sokak hayvanları için 222 70 00 numaralı telefon hattını aramalarının yeterli olacağını bildirdi.

Kaynak: AA