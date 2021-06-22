Kocasinan Belediyesinden sokak hayvanları için 70 beslenme noktası
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Kocasinan Belediyesinden sokak hayvanları için 70 beslenme noktası

Kocasinan Belediyesinden sokak hayvanları için 70 beslenme noktası
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için 70 beslenme noktası oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için 70 beslenme noktası oluşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, haftada 5 kez sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını, insan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılar için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve "Küçük Dostlar Ambulansı" gibi hizmetlerle Kayseri ve Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ve mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası mağduriyetin önüne geçmek için 70 beslenme noktası oluşturduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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