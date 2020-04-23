Kocasinan Belediyesinden sağlık çalışanlarına çiçekli destek Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla çiçek dağıttıklarını aktaran, Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak özellikle elimizden geldiğince vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Olayın ilk göründüğü andan itibaren yapılması gereken çalışmaları ve bakanlıklar nezdinde gelen talimatları genelge doğrultusunda harfiyen yerine getirmek için yoğun bir gayretin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları ise hizmetlerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA