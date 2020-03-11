Kocasinan Belediyesinden personeline koronavirüs eğitimi Kocasinan Belediyesi, personeline, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim verdi.

Kocasinan Belediyesi, personeline, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim verdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmet binası seminer salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi alanlarda hassasiyetle çalıştıklarını, daha sağlıklı ve bilinçli toplumlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, bu doğrultuda vatandaşlar ve çalışanlar için bilinçli toplumlar oluşturmak adına eğitim programlarının devam edeceğini kaydetti.

Virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Kocasinan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Nuh Çetin Haspaylan ise virüsün hapşırma sonrası damlacık yoluyla bulaştığını anlattı.

Kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayan Haspaylan, "Özellikle ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Hijyene dikkat edildiğinde virüsün bulaşmasını en aza indirebiliriz. Ayrıca virüs 55 yaş üstü insanlarda ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde daha yaygın görülmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Hastalık belirtileri olan kişilerin cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA