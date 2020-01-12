Kocasinan Belediyesinden organik ürünlerin üretim ve tüketimine destek

12.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:20

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı toplum ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olduklarını bu anlamda yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerini belediyede misafir etti.

Ziyarette çiftçilerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu desteklediklerini bildirdi.

Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20'sinin Kocasinan bölgesinde gerçekleştirildiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde ata tohumu siyez buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda diğer pazar yerlerimizin de aynı amaca hizmet etmesi noktasında gerekli çalışmaları en kısa zamanda yapacağız. Bunun yanı sıra KAYÇEV'de üretmiş olduğumuz organik gübre ile de üreticilerimize ciddi manada destek sağlıyoruz."

Çolakbayrakdar, diğer taraftan ücretsiz olarak dağıtılan ve "Karahıdır" olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fidelerinin de organik tarıma katkı sağladığını belirterek, "Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da insan sağlığını ön planda tutan her türlü organizasyonda yer alacağız." ifadelerini kullandı.

KAÇEM üyeleri de organik tarımı her zaman destekleyen ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesine katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA