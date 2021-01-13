Kocasinan Belediyesinden olumsuz hava şartlarına karşı önlem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması ve sürücülerin de araçlarında kar lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için bir dizi önlem aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı depomuzda bulunan 5 bin ton tuz ile tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Özellikle araç sürücüleri uyarıları lütfen dikkate alsın ve araçlarına kışlık lastiklerini takmadan yola çıkmasın. Bu konuda herkesin hassas davranması gerekiyor. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan