Kocasinan Belediyesinden Kapsamlı Temizlik

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla dört bir yanı temizlenen Kocasinan; daha ferah, daha temiz bir görünüme kavuşuyor. Ekipler, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra boş arazilerin de temizliğini yapıp, çöp konteynırlarını yıkıyor.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi, ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine; daha huzurlu, daha ferah ve hijyenik ortam sunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz "dedi.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün;60 temizlik personeli ve 12 modern temizlik aracından oluşan ekibiyle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor. Yaz aylarında çöplerin çevreye zehirli gaz ve koku yaymaması için çöp konteynerlerini de özel yıkama aracı ile temizleyen ekipler, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirler de alıyor.

Kocasinan Belediyesinin ilçe genelinde yaptığı temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. - KAYSERİ