Kocasinan Belediyesinden haşere ile mücadele

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırmak için çalışıyor.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkin ve çevreci yöntemi uygulayan ekipler, parklar, bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun sular, kapalı alanlar başta olmak üzere haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA