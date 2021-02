Kocasinan Belediyesinden esnafa destek

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 144 kiracısının toplamda 1 milyon 430 TL kira bedeli borcunu silecek ve 2021 yılında kira artışı yansıtmayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin şubat ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde yer alan koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller ile ilgili karar oy birliğiyle kabul edildi.

Bu karara göre, 19.06.2020-28.02.2021 tarihlerinde sosyal tesisler ve oto pazarı, kahvehane, kafeterya, çay ocakları yeme içme mekanları gibi esnaf grupları genel olarak kapalı olduğu için bu döneme isabet eden ve alınması gereken bedellerden yüzde 90 indirim uygulayacak.

Ayrıca aynı tarihlerde taksi durakları işgaliye bedellerinden alınan ücretlerde yüzde 30 indirim yapılacak.

Pazarcı esnafı grubundan hafta sonu açılmayan pazar yerlerinden olan Argıncık, Erkilet Mehmet Akif, Gazi Osman ve Zümrüt mahalleleri ile sınırlı olmak üzere bu esnaf için bu döneme ait bedeller hiç alınmayacak.

Özellikle esnaf grupları dışında kalan çeşitli nitelikteki emlakçılar, fatura tahsilat merkezi, berber, tuhafiye, pastane, dondurmacı, bakkal, kasap, tüp bayisi, bisiklet tamircisi, hırdavatçı, nalbur, telefoncu, kırtasiyeci, kebapçı, sanayide yer alan büfe yerleri, emniyet müdürlüğü yanında bulunan sigortacı esnaf grupları vb. belediyeye ait işyerlerinden alınması gereken bedellerden sözleşme tarihlerine göre 2021 yılında kira artışı uygulanmayacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyor ve imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz önce insan diyen bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi pandemi görüldüğünden bu yana yaklaşık bir yıldır gerek dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmalarıyla gerekse sosyal belediyelik çalışmalarıyla her alanda vatandaşın ve esnafın yanında yer aldık. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alana seferber ettik. Özellikle pandemi sürecinde sosyal yardımları daha da artırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin