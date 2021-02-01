Kocasinan Belediyesinden esnafa destek

Kocasinan Belediyesi, kiracısı olan ve pandemi sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnafa destek kararı aldı.

Kocasinan Belediyesi, kiracısı olan ve pandemi sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnafa destek kararı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi, 17 gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kiracısı olan ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa kira bedeli konusunda kolaylık sağlanacağını açıkladı.

Toplantı gündeminin ilk maddesinde yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller ile ilgili hususun Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Hukuk Komisyonunca yapılacak olan değerlendirme sonucu Kocasinan Belediyesi'nin kiracısı olan esnafın bazılarından hiç kira alınmayacağı, bazılarına ise kira indirimi yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil