Kocasinan Belediyesinden esnafa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocasinan Belediyesinden esnafa destek

01.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:52
Kocasinan Belediyesinden esnafa destek

Kocasinan Belediyesi, kiracısı olan ve pandemi sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnafa destek kararı aldı.

Kocasinan Belediyesi, kiracısı olan ve pandemi sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnafa destek kararı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi, 17 gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kiracısı olan ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa kira bedeli konusunda kolaylık sağlanacağını açıkladı.

Toplantı gündeminin ilk maddesinde yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller ile ilgili hususun Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Hukuk Komisyonunca yapılacak olan değerlendirme sonucu Kocasinan Belediyesi'nin kiracısı olan esnafın bazılarından hiç kira alınmayacağı, bazılarına ise kira indirimi yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Didem Kınalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan Belediyesinden esnafa destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 19:00:44. #1.14#
title